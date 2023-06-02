"الاوريجينال" يرفض التواصل مع أحد :10 من 13 مع أزعور

Advertisement

سجل في الساعات الماضية خرقٌ إيجابي بإتجاه المرشح الى رئاسة الجمهورية جهاد أزعور في صفوف "النواب التغييريين".وبحسب مصدر نيابي مطلع فان 10 نواب تغييريين من أصل 13 أعلنوا موافقتهم المبدئية على تسمية جهاد ازعور الى جانب قوى المعارضة، فيما الثلاثة الاخرون يرفضون التواصل مع أحد وهما سيدتان وزميلهما "الأوريجينال"، كما أسماه المصدر، الذي ختم بأن اليوم الجمعة هو آخر يوم للتواصل مع النواب المستقلين والأصدقاء لكي يتم الإعلان غدا السبت عن إسم المرشح ازعور في لقاء سياسي جامع تتمثل فيه كل القوى المعنية بالترشيح، على أن يكون مطلع الأسبوع المقبل مخصصا للمطالبة بجلسة إنتخاب رئاسية والدفع في هذا الإتجاه.وكانت معلومات افادت أن أزعور أجرى اتصالات هاتفية امتدت لساعات مع عدد من النواب التغييريين ليجيب على أسئلتهم التي تتعلق بالاصطفافات السياسية والموقف من إنتفاضة 17 تشرين، والموقف من سلاح "حزب الله" والقضاء وانفجار مرفأ بيروت وخطة التعافي الاقتصادي والخروج من الازمة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.