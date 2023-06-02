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في سياق المساعي التي يقودها حزب الله ودمشق من اجل عقد مصالحات بين حلفائهما في لبنان، وبعد تأسيس كتلة صغيرة تضم عددا من النواب السنّة المنضوين في اطار "قوى الثامن من اذار"، يبدو ان المسعى الحالي هو لتوسيع هذه الكتلة.وبحسب مصادر مطلعة فإن الدفع اليوم هو لتوسيع هذه الكتلة وتعزيز المصالحات بين النواب السنّة المقربين من سوريا لكي تصبح الكتلة اكبر واكثر تأثيرا.وتشير المصادر الى انه في موازاة ذلك تحصل جهود من اجل اعادة "تعويم" شخصيات سياسية مناطقية قريبة من سوريا تراجع حضورها في السنوات الماضية، ومنها شخصية ببروتية جدلية ترافق تحركها في فترات ماضية مع اشكاليات على الارض ومواجهات مسلحة.