يعبّر قياديون مخضرمون في "التيار الوطني الحر" عن استيائهم حيال "مجرّد التفكير بترشيح جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية" على اعتبار أنّ "الأشرف لمَن يقوم بهذه الخطوة أن يحرق كتاب "الإبراء المستحيل"، جازمين أن "الإستقالات الحزبية جاهزة "بالجملة" في حال أعلن جبران باسيل ترشيح أزعور".

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