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لبنان

الاستقالات جاهزة و"بالجملة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2023 | 02:15
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يعبّر قياديون مخضرمون في "التيار الوطني الحر" عن استيائهم حيال "مجرّد التفكير بترشيح جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية" على اعتبار أنّ "الأشرف لمَن يقوم بهذه الخطوة أن يحرق كتاب "الإبراء المستحيل"، جازمين أن "الإستقالات الحزبية جاهزة "بالجملة" في حال أعلن جبران باسيل ترشيح أزعور".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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