بعد حادثة وفاة مريضة بـ "شكل مريب"... مستشفى تخرج عن صمتها وتوضح

اشارت إدارة مستشفى الهمشري في بيان الى أنه "منذ أيام عدة، تتناول بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حادثة وفاة المريضة ماكي عبد الصفدي التي وافتها المنية في قسم ICU ، بشكل مريب ويثير الشبهات، ويُشهر بالمستشفى بشكل مختلف للحقيقة ومنافٍ للواقع، فكان لزاماً علينا توضيح النقاط التالية:

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أولاً :إننا نتعاطف مع ذوي المريضة ومع أهلها وذويها، ونقدر مشاعرهم إزاء وفاة المرحومة ، ونسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.



ثانيًا : إن ما يتم تداوله ونشره من اتهامات تطال المستشفى عن هذه الحادثة ينافي حقيقة ما حصل ويشكل تشهيرا صارخًا به، وافتراء في حقه وحق عامليه، إذ أن المستشفى استقبلت المريضة المذكورة التي أُدخلت إلى قسم ICU بسبب وضعها الصحي الحرج كونها كانت تعاني أمراضًا قلبية مزمنة وخضعت لعملية قسطرة منذ فترة وجيزة وضعت من خلالها راصورات لشرايين القلب.



ثالثًا : الطاقم الطبي والتمريضي كان يقوم بواجبه الإنساني والأخلاقي بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة ويعود سبب الوفاة إلى أزمة قلبية حادة تعرضت لها المريضة وبالطبع في هذه الحالات يٌمنع تحريك المريض من سريره ".





وتمنت الإدارة على "وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عدم تناول أي خبر يخص المستشفى إلا من بعد الوقوف على الحقيقة".

كما وحذرت من "التمادي في محاولة تشويه سمعته عن طريق اختلاق الأكاذيب وتحريف الواقع لأغراض غير بريئة".

وأعلنت أنها في صدد "مراجعة القضاء المختص والملاحقة القضائية لكل من يُشهر به أو يشير إليه أو ينشر معلومات منافية للحقيقة ليس اقتصاصًا من أحد بل حفاظاً على سمعة المستشفى الذي نعمل جاهدين للحفاظ عليه وتطويره لتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا وأهلنا في لبنان". (الوكالة الوطنية)