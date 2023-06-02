حركة حزبية تزعج فريق "الممانعة"

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نقل مصدر نيابي مؤيد لـ" قوى الثامن من آذار" ان "مرجعيات" سياسية ممانعة تعبّر في أوساطها ومجالسها الخاصة عن إنزعاجها الكبير من حركة رئيس حزب معارض، لما أظهره في الآونة الأخيرة من حركة سياسية مكوكية متعددة الأبعاد، حيث استطاع بعد جهدٍ إستمر اشهرا جمع هذه القوى لمواجهة "مرشح الممانعة"، حسب تعبيره.وقال المصدر إن المسار السياسي "لهذا الشاب" منذ عشر سنوات وحتى اليوم ساعده كثيراً في عملية توحيد المعارضة .