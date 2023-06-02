٢،٤ مليار $ مستحقات قطاع المقالع والكسارات ومحافر الرمل للخزينة.. تقرير صادم يكشف الكثير

"٢،٤ مليار دولار أميركي هي مستحقات قطاع المقالع والكسارات ومحافر الرمل للخزينة، بالحد الادنى"
نطلق اليوم تقريرا مفصلا حول مستحقات قطاع المقالع والكسارات والمرامل للخزينة، وهذه الدراسة هي الاولى بشموليتها ودقة تحليلها حيث تحتسب الرسوم والضرائب، وكلفة تدهور البيئة، وكلفة التأهيل… pic.twitter.com/ZMT1uIQ72d
— Nasser Yassin (@nasseryassin) June 2, 2023
"٢،٤ مليار دولار أميركي هي مستحقات قطاع المقالع والكسارات ومحافر الرمل للخزينة، بالحد الادنى"
نطلق اليوم تقريرا مفصلا حول مستحقات قطاع المقالع والكسارات والمرامل للخزينة، وهذه الدراسة هي الاولى بشموليتها ودقة تحليلها حيث تحتسب الرسوم والضرائب، وكلفة تدهور البيئة، وكلفة التأهيل… pic.twitter.com/ZMT1uIQ72d