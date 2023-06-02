انخفاض في اسعار المحروقات كافة... هذا ما سجلته صباح اليوم

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 7 الاف ليرة والمازوت 9 الاف ليرة وقارورة الغاز 5 الاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



بنزين 98 أوكتان: 1674.000 (-7000)

Advertisement مازوت: 1394.000 (-9000)

غاز: 846.000 (-5000) بنزين 95 أوكتان: 1632.000 (-7000)بنزين 98 أوكتان: 1674.000 (-7000)مازوت: 1394.000 (-9000)غاز: 846.000 (-5000)