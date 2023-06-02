Advertisement

لبنان

قطاع الاتصالات على مسار الحلحلة؟

Lebanon 24
02-06-2023 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1073345-638212954725949080.jpg
Doc-P-1073345-638212954725949080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعرب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم عن تفاؤله بوضع قطاع الاتصالات على مسار الحلحلة، مشيرا الى أن "الوعود بصرف المال أكثر جدية اليوم مما مضى، وسوف تدخل حيز التنفيذ بين اليوم والغد".
Advertisement
 
وأوضح في حديث الى "صوت كل لبنان" أن "زوال خطر انقطاع الاتصالات مربوطٌ أولاً بصرف أموال الصيانة التي سيدفع جزء منها الآن، ويبلغ 13.25 مليون دولار، على أن يتمّ استكمال المبلغ وصولا الى 26.5 مليون، الأمر الذي يحل أزمة الصيانة على مدى ستة أشهر".
 
وأضاف: "أمّا الشقّ الثاني لإبعاد شبح الانقطاع، فهو متعلّق بالزيادات التي أقرّت للموظفين وضرورة انعقاد جلسة تشريعية لصرفها"، لافتا الى أن "مبلغ الـ 129 مليار الذي أقر ودفع أمس هو من ضمن مستحقات قديمة للموظفين".
 
وكشف عن اجتماع يعقد اليوم قد يكون الأخير، لإنهاء دراسة رفع التعرفة على خدمة الانترنت"، متحدثا عن مضاعفتها من 6 و7 مرات".
 
وشدد على أن "لا حلا جذريا لقطاع الاتصالات الا عبر تطبيق القانون 431 وإنشاء شركة LIBAN TELECOM وهي شركة مشغلة ثالثة كـ ALFA  وTOUCH".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-06-02
07:25 | 2023-06-02
07:17 | 2023-06-02
06:44 | 2023-06-02
06:40 | 2023-06-02
06:37 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website