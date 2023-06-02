سنترالات اوجيرو تتوقف تباعاً.. لعدم توافر مادة المازوت!

أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" توقف خدماتها في سنترالي قبرشمون وكفرعمي إلى حين إعادة تزويدهما بمادة المازوت.

كما توقفت خدماتها أيضاً في سنترال بكفيا لعدم توافر مادة المازوت.