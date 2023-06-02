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لبنان

سنترالات اوجيرو تتوقف تباعاً.. لعدم توافر مادة المازوت!

Lebanon 24
02-06-2023 | 03:19
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 أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" توقف خدماتها في سنترالي  قبرشمون وكفرعمي إلى حين إعادة تزويدهما بمادة المازوت.
 
 
كما توقفت خدماتها أيضاً في سنترال بكفيا لعدم توافر مادة المازوت.
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