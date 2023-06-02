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لبنان

نجاة عون: لم أتلقَّ دعوة للمشاركة في لقاء النواب مع أزعور

Lebanon 24
02-06-2023 | 03:30
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أوضحت النائبة نجاة عون، المستمرة في اعتصامها في ساحة النجمة، أنها لم تكن من بين النواب المشاركين في الاجتماع عبر تطبيق زوم مع الوزير السابق جهاد أزعور، مشيرة الى أنها لم تتلقَ دعوة الى المشاركة.
وأكدت في حديث الى "صوت كل لبنان" أن "لا مشكلة لديها في التواصل مع الآخرين".
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ولفتت الى "مجموعة أسئلة تود أن توجهها الى المرشح أزعور وأبرزها متعلق بمعضلة أموال المودعين وضرورة الفصل بين دوره في صندوق النقد ودوره كرئيس محتمل للجمهورية"، وقالت:"قراري مبني على مقاربته لهذا الموضوع".
وشددت على "ضرورة أن يكون رئيس جمهورية لبنان على مسافة واحدة من الجميع، فلا يقوم بإعطاء الضمانات لأي جهة على حساب جهة اخرى، ونحن النواب تغييريين، لم يتوقف الحوار بيننا، وحتى الآن لا علم لي بموعد إعلان نواب التغيير تبني ترشيح أزعور".
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