Advertisement

لبنان

أطلق النّار على رأس أحد الأشخاص في محلّة طّريق الجديدة.. وشعبة المعلومات توقفه في كامد اللّوز

Lebanon 24
02-06-2023 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1073363-638212988601946703.jpg
Doc-P-1073363-638212988601946703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وبتاريخ 23-5-2023 وفي محلّة طريق الجديدة - بيروت، أقدم مجهول على إطلاق النار من مسدسٍ حربي باتجاه المدعو (ع. ا.، مواليد عام 2006، سوري) الذي أصيب في رأسه، وتوفّي بتاريخ 25-5-2023 متأثرًا بإصابته.
Advertisement
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل وتحديد القاتل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت، في خلال مهلة زمنيّة قصيرة، إلى تحديد هويّة الفاعل، ويدعى:
- ح. م. (مواليد عام 2003، لبناني)
بتاريخ 25-5-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت الشّعبة من تحديد مكان اختباء المشتبه فيه، داخل منزل في بلدة كامد اللوز في البقاع الغربي، حيث قامت إحدى دورياتها بمداهمته وأوقفته.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بإطلاق النار على رأس الضّحية من الخلف بواسطة مسدس حربي عائد لوالده، وذلك بسبب خلافات بين الطرفين، كما اعترف أنّ والده المدعو (ح. د. م.، مواليد عام 1964، لبناني) قام بتحريضه لتنفيذ الجريمة.
كذلك، تمكنت دورية تابعة للشّعبة من ضبط المسدس المستخدم في الجريمة في منزل جدّة القاتل في "الطريق الجديدة".
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف الوالد.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-06-02
07:25 | 2023-06-02
07:17 | 2023-06-02
06:44 | 2023-06-02
06:40 | 2023-06-02
06:37 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website