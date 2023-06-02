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لبنان

المرتضى تابع مع خطار التحضيرات لانطلاق فعاليات مهرجان "دير القمر في صور"

Lebanon 24
02-06-2023 | 03:33
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تابع وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية- قصر الصنائع، مع المخرج ميشال خطار التحضيرات لانطلاق فعاليات مهرجان "دير القمر في صُوَر" بدءا من 29 تموز المقبل الى 6 آب المقبل في سراي الامير يوسف شهاب. 
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وتم الاتفاق على عقد مؤتمر صحافي برعاية الوزير المرتضى وحضوره، الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يو الثلاثاء في 27 الحالي، في المكتبة الوطنية للاعلان عن المستندات المطلوبة للراغبين بالمشاركة، بالاضافة الى طلاب الجامعات أقسام التصوير الفوتوغرافي والمرئي، وكذلك للمصورين في وسائل التواصل الاجتماعي. (الوكالة الوطنية)
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