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لبنان

حمية: لبنان‬ بحاجة إلى تشبيك العلاقات مع الدول الصديقة

Lebanon 24
02-06-2023 | 03:38
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شارك وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في اجتماع وزراء النقل لـ 25 بلدا عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، الذي عقد  في العاصمة الكورية سيول.
 
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وتناول خلال الاجتماع مع الدول المشاركة، إمكان فتح آفاق التعاون على مستوى مختلف القطاعات التي تعنى بها الوزارة.
وفي الختام، تم تبادل الدروع التذكارية‬ مع وزير النقل في كوريا الجنوبية وون هي، وذلك على هامش المشاركة في اجتماع وزراء النقل لمنظمة الطيران المدني في سيول.

‫وأكد الوزير حميه أن "لبنان‬ بحاجة الى تشبيك العلاقات مع الدول الصديقة من اجل جذب استثمارات القطاع الخاص الدولي نحو قطاعات لبنانية لتعزيز نمو النهوض بها مجددا". (الوكالة الوطنية)
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