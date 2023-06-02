إطلاق نار باتجاه كاليري.. هذا ما حصل في الميناء

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أقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على اطلاق النار بإتجاه كاليري لبيع المفروشات في مدينة الميناء ـ طرابلس ما أدى إلى تضرر الواجهات الرئيسية العائدة له، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد فر مطلقو النار الى جهة مجهولة وقد اقتصرت الاضرار على الماديات. الا انه لم تعرف اسباب اطلاق النار.