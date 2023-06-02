في برج البراجنة.. سقط داخل منور مبنى سكني

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عمل عناصر من الدفاع المدني صباح اليوم الجمعة على انقاذ رجل من التابعية السورية اثر سقوطه داخل منور مبنى سكني في برج البراجنة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعمل العناصر على نقله الى مستشفى البرج للمعالجة.