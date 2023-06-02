توقيف أشخاص في منطقة الفاعور - الدلهمية

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 1/ 6/ 2023 أوقفت قوة من الجيش في منطقة الفاعور – الدلهمية المواطنين (م.ح.) و(ح.ح.) و(ف.ح.) لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية بسبب خلافات عائلية سابقة. وقد ضبطت في حوزة المواطن (ف.ح.) سلاحاً حربياً نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".