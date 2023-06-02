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لبنان

سياسيو لبنان يستذكرون سمير قصير

Lebanon 24
02-06-2023 | 04:59
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استذكر السياسيون الصحافي الشهيد سمير قصير، وتوالت التغريدات والمواقف.
 
 
وفي السياق، غرد النائب ميشال معوض عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "١٨ عاما على اغتيال الصديق سمير قصير. باستشهاده خسر لبنان رمزًا وطنيًا تحرريًا وصوتًا نضاليًا رائدًا في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال والحداثة، وخسرت ثورة الأرز من عمل بجرأة على جمع مكوناتها وكسر الحواجز التاريخية التي كانت تمنع تلاقيها. لبنان الذي ناضلتَ لأجله حتى الاستشهاد سيزهر مهما طال الوقت وكثرت التضحيات. اشتقنالك!".
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بدوره، غرد النائب أشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "إغتال محور الشر سمير قصير لأنه كان رمزا للإستقلال وللحرية والسيادة. غاب سمير قصير عنا، لكنه حاضر في ضمير الوطن، أما المجرمون فمصيرهم العدالة والعقاب ولو بعد حين".
 
 
 
كما قال النائب مارك عبر حسابه على "تويتر": "2 حزيران هو يوم سمير قصير. صحافي مؤرخ مناضل تحول من شخص إلى مصدر إلهام لكثر. حمل لواء قضية ترفع الإنسان إلى مقام أسمى من الأحداث و اليوميات. أصبح وجود سمير قصير بأفكاره ورمزيته ثابتاً رغم غياب جسده، ولذلك نحيي ذكراه كل سنة ليستمر سمير إلهاماً للمزيد من الناشطين".
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