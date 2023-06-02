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لبنان

إستنفار عام إسرائيليّ على طول الخطّ الأزرق... ما الذي يجري هناك؟

Lebanon 24
02-06-2023 | 04:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جيش العدوّ الاسرائيليّ ما زال في حالة إستنفار عام على طول الخط الحدودي المعروف بالخط الازرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقا من محور العديسة، وحتى محور بركة النقار خراج بلدة شبعا.
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وذكرت مصادر متابعة ان "الاسرائليين عملوا امس على تنظيف وتأهيل الطريق المحاذي للسياج الحدودي انطلاقا من محور الغجر - العباسية، كما يسجل دوريات إسرائيلية في محور مزرعة بسطرة بركة بعثائل وبوابة حسن خراج في بلدة كفرشوبا.
 
وتزامن ذلك مع تحركات مؤللة لدبابات اسرائلية في المواقع الامامية المطلة على المناطق المحررة خاصة في تلال رويسات العلم، وتحليق للطيران المروحي في عمق مزارع شبعا المحتلة ومرتفعات الجولان.
 
وفي الجانب اللبناني، نشطت دوريات الجيش وقوات اليونيفيل في النقاط المتاخمة لخط الانسحاب في محاور الغجر الوزاني المجيدية وبسطرة لمراقبة التحركات الاسرائلية، تحسبا لاي طارىء، وبهدف الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة.
 
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