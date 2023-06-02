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لبنان

فياض يدعو الشركات الصينية العملاقة للاستثمار في لبنان

Lebanon 24
02-06-2023 | 05:50
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شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فيّاض، متحدثًا رئيسيًا في الندوة المخصصة لبحث التعاون الدولي في مجال الطاقات الجديدة وذلك في إطار المنتدى الدولي الرابع عشر للاستثمار والبناء في البنى التحتية الذي يعقد في ماكاو-الصين.
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استهل الوزير فياض كلمته أمام حضور رسمي دولي ضمّ نائب رئيس وزراء منغوليا، وزير المياه الموريتاني، رئيس سلطة المياه في باكستان، رئيس مجموعة Power China وعدد كبير من رؤساء المؤسسات الاستثمارية، بشكر الجانب الصيني على دعوته الكريمة وعلى حسن تنظيم المؤتمر ثم أطلع الحضور على وضع قطاع الطاقة في لبنان والصعوبات والتحديات التي يواجهها منذ أعوام، شارحًا الخطوات التي قامت بها الوزارة خلال توليه المسؤولية فيها وخاصةً "لجهة رفع الدعم العشوائي الذي كان يرهق الخزينة ثم رفع تعرفة الكهرباء بهدف استعادة التوازن المالي في مؤسسة كهرباء لبنان وانعكاس تلك الخطوات إيجابًا على قطاع الطاقة المتجددة الذي شهد تطوراً مطّرداً يعتبر الأسرع عالميًا في العامين الفائتين".

وتطرق إلى موضوع النفط والغاز شارحًا الفرص الاستثمارية المتوافرة حاليًا في لبنان، بخاصةً بعد إنجاز الترسيم الحدودي جنوبًا والاستعداد للبدء بعملية الحفر الاستكشافي في شهر أيلول المقبل.

وختم الوزير فياض كلمته بدعوة الشركات الصينية العملاقة للاستثمار في لبنان إن في قطاع الطاقة المتجددة حيث بدأت بوادر هذا التعاون مع توقيع مذكرة التفاهم أمس مع أكبر مؤسسات العالم في هذا المجال أي Power China، وإن في مجال النفط والغاز حيث الفرص الاستثمارية متوافرة من خلال المشاركة في دورة التراخيص الثانية".
 
 

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