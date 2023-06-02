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لبنان

بري عرض الاوضاع مع بقرادونيان والعريضي

Lebanon 24
02-06-2023 | 06:40
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استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية .

كما بحث بري في المستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.
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