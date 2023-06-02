بري عرض الاوضاع مع بقرادونيان والعريضي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية .



كما بحث بري في المستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.

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