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لبنان

مجلس مستخدمي صندوق الضمان الاجتماعي: لاعتصام يومي بدءا من الاثنين

Lebanon 24
02-06-2023 | 07:17
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دعا المجلس التنفيذي لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى اعتصام يومي بدءا من الاثنين، وقال في بيان: "عقد المجلس التنفيذي جلسة استثنائية نتيجة "رفض مجلس الادارة الالتزام بالمرسوم رقم 11227/2023 والقاضي بإعطاء  تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام، بما في ذلك العاملين في الضمان الاجتماعي. وحيث ان هيئة التشريع والاستشارات سبق ان نصت بشكل واضح على حق مجلس الوزراء في ان يشمل العاملين في الضمان الاجتماعي باحكام اي مرسوم لافادتهم من عطاءات القطاع العام شرط الا يؤدي الى الانتقاص من حقوقهم. لذلك، فان المجلس التنفيذى يدعو مستخدمى الصندوق كافة الى اعتصام يومي  اعتباراً من الاثنين في 2023/06/05، عند الساعة 9 صباحاً امام المركز الرئيسي للمكاتب التالية: الرئيسي، بئر حسن، طريق المطار، الغبيرى، الشويفات، بدارو، الاشرفية، برج حمود والدورة. اما باقي المكاتب، فتنظم اعتصاما امامها".
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وناشد المجلس التنفيذي وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم "بصفته سلطة وصاية على الصندوق، التدخل الفوري لتصويب الامور واعطاء المستخدمين حقوقهم"، مستنكرا "ما صدر عن نائب رئيس مجلس الادارة من مغالطات وافتراءات واضاليل".

واعلن المجلس ابقاء اجتماعاته مفتوحة "لمواكبة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة".
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