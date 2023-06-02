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لبنان

مديرية الدفاع المدني ذكرت بالإرشادات الوقائية خلال فصل الصيف

Lebanon 24
02-06-2023 | 07:25
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ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بالإرشادات التي توزعّها دورياً والمتعلقة بالاحتياطات التي يجب اتخاذها درءاً للمخاطر المرافقة لحلول فصل الصيف وهي على الشكل الآتي:
 
إرشادات الوقاية من حرائق الغابات
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 تدابير وقائية للمتنزهين في الغابات:

* أحفر حفرة صغيرة بعيدة عن الأعشاب أو الأغصان اليابسة تستعمل لإشعال النار للشوي تردم عند الإنتهاء بالتراب ويسكب عليها الماء لتبريدها.

*راقب النار باستمرار خصوصاً عندما يكون الهواء قوياً مما يسبب بتطاير الشرارات وانتشارها.

*أبعد المواد السريعة الإشتعال عن مكان النار.

*إجمع النفايات بأكياس لوضعها في صناديق القمامة وخصوصاً الزجاجية.

*لا ترمِ اعقاب السجائر من السيارة على أطراف الطرق أو عند التنزّه في الغابات وفي محيط المناطق الحرجية.

*ضع مطفأة يدوية بالقرب منك لاستعمالها في الحالات الطارئة.


 في الأعياد والمناسبات

*عدم استعمال المفرقعات خصوصاً بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة.


 إرشادات لأصحاب الأراضي الزراعية:

*عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي لأنها تشكّل وقوداً سريع الإشتعال خصوصاً عند وجود هواء قوي.

*تنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات.

 ملاحظة : أينما كنت ولدى سماعك منبه سيارات الإطفاء أو الإسعاف أفسح لها مجال المرور.


 الإحتياطات التي يجب أن يتخذها المواطنون لدى الإتجاه إلى الشاطئ أو المسبح:

* أخذ اللوازم الضرورية للوقاية (واقي الشمس، مياه للشرب، قبعة للرأس، نظارات واقية للشمس...)

* عدم التعرّض لأشعة الشمس بين الساعة 11 والساعة 15.

استعمال المستحضرات الوقائية للحماية من أشعة الشمس باستمرار.

*احتساء السوائل الخالية من الكحول خصوصاً المياه بكميات كبيرة ولا سيّما بالنسبة إلى الأولاد الذين لا يساورهم الشعور بالعطش خلال اللعب في المياه.

*مراقبة الأولاد باستمرار وعدم السماح لهم بالسباحة دون وجود مراقب.

*الإمتناع عن السباحة في الأماكن البعيدة عندما تكون وحيداً أو عند ارتفاع الموج أو اشتداد قوة التيارات.

*الإمتناع عن السباحة مباشرة بعد تناول الطعام والمشروبات.

في حال الإصابة بشدٍّ عضلي التمدد على الظهر والإسترخاء.

*منع الأولاد من الركض حول أحواض السباحة والقفز في الجهة العميقة منها.

*عدم ممارسة رياضة التزلج على الماء أو قيادة الدراجة المائية Jet Ski ما لم تكن مرتدياً سترة الإنقاذ وبعيداً عن المناطق المخصصة للسباحة.

*عدم شرب الكحول عند قيادة القوارب أو الدراجة المائية Jet Ski

*الجلوس داخل القارب مع ارتداء سترة النجاة عند التنزه به.

*عدم القفز من الأماكن العالية خصوصاً في المواقع الصخرية.

*الإبتعاد عن ضفاف الأنهر خصوصاً في فصل الربيع حين يكون التيّار سريعاً جراء ذوبان الثلوج.

*عدم السباحة في الأنهر والبحيرات وبرك الري الزراعية.

الإتصال فوراً على رقم الطوارئ 125 عند حصول أي حادث.

 
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