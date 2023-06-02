مديرية الدفاع المدني ذكرت بالإرشادات الوقائية خلال فصل الصيف

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ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بالإرشادات التي توزعّها دورياً والمتعلقة بالاحتياطات التي يجب اتخاذها درءاً للمخاطر المرافقة لحلول فصل الصيف وهي على الشكل الآتي:تدابير وقائية للمتنزهين في الغابات:* أحفر حفرة صغيرة بعيدة عن الأعشاب أو الأغصان اليابسة تستعمل لإشعال النار للشوي تردم عند الإنتهاء بالتراب ويسكب عليها الماء لتبريدها.*راقب النار باستمرار خصوصاً عندما يكون الهواء قوياً مما يسبب بتطاير الشرارات وانتشارها.*أبعد المواد السريعة الإشتعال عن مكان النار.*إجمع النفايات بأكياس لوضعها في صناديق القمامة وخصوصاً الزجاجية.*لا ترمِ اعقاب السجائر من السيارة على أطراف الطرق أو عند التنزّه في الغابات وفي محيط المناطق الحرجية.*ضع مطفأة يدوية بالقرب منك لاستعمالها في الحالات الطارئة.*عدم استعمال المفرقعات خصوصاً بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة.إرشادات لأصحاب الأراضي الزراعية:*عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي لأنها تشكّل وقوداً سريع الإشتعال خصوصاً عند وجود هواء قوي.*تنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات.ملاحظة : أينما كنت ولدى سماعك منبه سيارات الإطفاء أو الإسعاف أفسح لها مجال المرور.الإحتياطات التي يجب أن يتخذها المواطنون لدى الإتجاه إلى الشاطئ أو المسبح:* أخذ اللوازم الضرورية للوقاية (واقي الشمس، مياه للشرب، قبعة للرأس، نظارات واقية للشمس...)* عدم التعرّض لأشعة الشمس بين الساعة 11 والساعة 15.استعمال المستحضرات الوقائية للحماية من أشعة الشمس باستمرار.*احتساء السوائل الخالية من الكحول خصوصاً المياه بكميات كبيرة ولا سيّما بالنسبة إلى الأولاد الذين لا يساورهم الشعور بالعطش خلال اللعب في المياه.*مراقبة الأولاد باستمرار وعدم السماح لهم بالسباحة دون وجود مراقب.*الإمتناع عن السباحة في الأماكن البعيدة عندما تكون وحيداً أو عند ارتفاع الموج أو اشتداد قوة التيارات.*الإمتناع عن السباحة مباشرة بعد تناول الطعام والمشروبات.في حال الإصابة بشدٍّ عضلي التمدد على الظهر والإسترخاء.*منع الأولاد من الركض حول أحواض السباحة والقفز في الجهة العميقة منها.*عدم ممارسة رياضة التزلج على الماء أو قيادة الدراجة المائية Jet Ski ما لم تكن مرتدياً سترة الإنقاذ وبعيداً عن المناطق المخصصة للسباحة.*عدم شرب الكحول عند قيادة القوارب أو الدراجة المائية Jet Ski*الجلوس داخل القارب مع ارتداء سترة النجاة عند التنزه به.*عدم القفز من الأماكن العالية خصوصاً في المواقع الصخرية.*الإبتعاد عن ضفاف الأنهر خصوصاً في فصل الربيع حين يكون التيّار سريعاً جراء ذوبان الثلوج.*عدم السباحة في الأنهر والبحيرات وبرك الري الزراعية.الإتصال فوراً على رقم الطوارئ 125 عند حصول أي حادث.