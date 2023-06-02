مديرية الدفاع المدني ذكرت بالإرشادات الوقائية خلال فصل الصيف

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بالإرشادات التي توزعّها دورياً والمتعلقة بالاحتياطات التي يجب اتخاذها درءاً للمخاطر المرافقة لحلول فصل الصيف وهي على الشكل الآتي:
إرشادات الوقاية من حرائق الغابات
تدابير وقائية للمتنزهين في الغابات:
* أحفر حفرة صغيرة بعيدة عن الأعشاب أو الأغصان اليابسة تستعمل لإشعال النار للشوي تردم عند الإنتهاء بالتراب ويسكب عليها الماء لتبريدها.
*راقب النار باستمرار خصوصاً عندما يكون الهواء قوياً مما يسبب بتطاير الشرارات وانتشارها.
*أبعد المواد السريعة الإشتعال عن مكان النار.
*إجمع النفايات بأكياس لوضعها في صناديق القمامة وخصوصاً الزجاجية.
*لا ترمِ اعقاب السجائر من السيارة على أطراف الطرق أو عند التنزّه في الغابات وفي محيط المناطق الحرجية.
*ضع مطفأة يدوية بالقرب منك لاستعمالها في الحالات الطارئة.
في الأعياد والمناسبات
*عدم استعمال المفرقعات خصوصاً بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة.
إرشادات لأصحاب الأراضي الزراعية:
*عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي لأنها تشكّل وقوداً سريع الإشتعال خصوصاً عند وجود هواء قوي.
*تنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات.
ملاحظة : أينما كنت ولدى سماعك منبه سيارات الإطفاء أو الإسعاف أفسح لها مجال المرور.
الإحتياطات التي يجب أن يتخذها المواطنون لدى الإتجاه إلى الشاطئ أو المسبح:
* أخذ اللوازم الضرورية للوقاية (واقي الشمس، مياه للشرب، قبعة للرأس، نظارات واقية للشمس...)
* عدم التعرّض لأشعة الشمس بين الساعة 11 والساعة 15.
استعمال المستحضرات الوقائية للحماية من أشعة الشمس باستمرار.
*احتساء السوائل الخالية من الكحول خصوصاً المياه بكميات كبيرة ولا سيّما بالنسبة إلى الأولاد الذين لا يساورهم الشعور بالعطش خلال اللعب في المياه.
*مراقبة الأولاد باستمرار وعدم السماح لهم بالسباحة دون وجود مراقب.
*الإمتناع عن السباحة في الأماكن البعيدة عندما تكون وحيداً أو عند ارتفاع الموج أو اشتداد قوة التيارات.
*الإمتناع عن السباحة مباشرة بعد تناول الطعام والمشروبات.
في حال الإصابة بشدٍّ عضلي التمدد على الظهر والإسترخاء.
*منع الأولاد من الركض حول أحواض السباحة والقفز في الجهة العميقة منها.
*عدم ممارسة رياضة التزلج على الماء أو قيادة الدراجة المائية Jet Ski ما لم تكن مرتدياً سترة الإنقاذ وبعيداً عن المناطق المخصصة للسباحة.
*عدم شرب الكحول عند قيادة القوارب أو الدراجة المائية Jet Ski
*الجلوس داخل القارب مع ارتداء سترة النجاة عند التنزه به.
*عدم القفز من الأماكن العالية خصوصاً في المواقع الصخرية.
*الإبتعاد عن ضفاف الأنهر خصوصاً في فصل الربيع حين يكون التيّار سريعاً جراء ذوبان الثلوج.
*عدم السباحة في الأنهر والبحيرات وبرك الري الزراعية.
الإتصال فوراً على رقم الطوارئ 125 عند حصول أي حادث.