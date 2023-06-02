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لبنان

بيان لوزراة التربية... ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
02-06-2023 | 07:45
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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، البيان الآتي: "يتناول عدد من وسائل الإعلام أخبارا وتحليلات تتعلق بالتدقيق الدولي على حضور أفراد الهيئة التعليمية وإنتاجيتهم ، ويعتبر هذا البعض أن هذا التدقيق بمثابة انتهاك للمدارس الرسمية .
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 إزاء هذا الأمر يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن يوضح ، بأن مشروع TREF الموقع بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، يتألف من ثلاثة أركان هي الوزارة واليونيسف ، وشركة تدقيق عالمية ، يبنى على تقريرها القرار بدفع بدل الإنتاجية للمعلمين والعاملين في التربية المشمولين بهذا العمل .
وإن هذه الشركة المستقلة في شكل كامل ، فازت بالعقد مع اليونيسف ، نتيجة لمناقصة عالمية أطلقتها اليونيسف ، وبحسب دفتر الشروط والمهام الموكلة لهذه الشركة ، يحق لها الدخول إلى المدارس والاطلاع على سجلات المدرسة والتثبت من الحضور ومن صحة المعطيات ، وبالتالي فإن من مهام هذه الشركة أيضا ، تقوية الجهاز الإداري المدرسي ، خصوصا لجهة الأعمال الإدارية والتنظيم المالي وداتا المعلومات والتدقيق بالحضور والتدريس الفعلي، ليستحق أعضاء هيئة التدريس بدل الإنتاجية ".


وتابع البيان:" إن هذا التدقيق الخارجي الذي يعكس مسار الشفافية ، لا يشكل أي انتقاص لكرامة اي أستاذ أو موظف ، لأن فريق الشركة يتماشى مع مسار الشفافية والحوكمة الرشيدة الذي تنتهجه الوزارة وتطبقه. ما يؤكد أن من شروط الوزارة والبنك الدولي  التثبت من الحضور والإنتاجية ".


وختم:"إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية يؤكد تعهد الوزير والإدارة بأن تبقى المدارس مفتوحة بجهود مديريها وأساتذتها وتلامذتها ، والوزارة مستعدة للالتزام بأي إجراء يضمن الشفافية وزيادة الإنتاجية ، سندا للأصول القانونية المتبعة ".
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