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لبنان

دار الفتوى في طرابلس والشمال في ذكرى رشيد كرامي: للتعالي عن الخلافات

Lebanon 24
02-06-2023 | 08:00
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أصدرت دار الفتوى في طرابلس والشمال بيانا في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي قالت فيه "في هذه الذكرى الأليمة والوطنية الجامعة يستذكر الطرابلسيون واللبنانيون عموماً زعيماً كبيراً التزم الثوابت الوطنية ومصالح بلاده حتى الشهادة ، ويأتي هذا اليوم من كل عام ليعيد الشهيد الرشيد بذكراه المواطنين والمسؤولين إلى أصالتهم ويذكرهم بضرورة التعالي عن الخلافات والتغلب على العقبات لتعميق الالتزام بواجبهم الوطني والتفافهم حول أنفسهم لمصلحة بلدهم العليا ".
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