في التبانة... أطلق النار باتجاهه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "ع.د" أطلق النار من سلاح حربي باتجاه المدعو "ع.ث"، في التبانة في طرابلس، من دون وقوع اصابات، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.



وعلى الفور طوق الجيش الاشكال، فيما افادت المصادر ان اطلاق النار جاء على اثر اشكال قديم بين الطرفين.

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