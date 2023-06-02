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لبنان

القائم بمهام بلدية المنية ديالا بدور تستقيل من مهامها

Lebanon 24
02-06-2023 | 08:33
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تقدمت القائم بأعمال بلدية المنية المنحلة ديالا بدور باستقالتها من مهامها، وطلبت نقلها إلى موقع ومكان آخرين خارج المنطقة.

وبررت بدور إستقالتها بأنها جاءت "نتيجة رفض المسؤولين والجهات المعنية إصلاح وترميم مكتبها الذي تضرر نتيجة تسرب المياه إلى سقفه وجدرانه، وعدم موافقتهم على طلبها الذي تقدمت به بهذا الخصوص مرات عدة، برغم أنها عرضت إصلاح وتأهيل مكتبها على نفقتها الخاصة، إضافة إلى عدم تجاوب المسؤولين مع كثير من المشاريع التنمية الملحة والضرورية التي تقدمت بها لتنفيذها في المنطقة".
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