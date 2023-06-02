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لبنان

نائب "التيّار" عن مناورة "حزب الله": "ما بفزعوني القمصان السود"

Lebanon 24
02-06-2023 | 09:04
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تعليقاً على مناورة "حزب الله"، رأى عضو تكتل "لبنان القويّ" النائب سليم عون في حديثٍ لـ"الجديد" أنّها "رسالة إلى الخارج"، وقال "أنا ما بفزعوني القمصان السود"، وشخصيا لم أشاهده يستخدم سلاحه في الداخل".
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