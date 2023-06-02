نائب "التيّار" عن مناورة "حزب الله": "ما بفزعوني القمصان السود"

تعليقاً على مناورة "حزب الله"، رأى عضو تكتل "لبنان القويّ" النائب سليم عون في حديثٍ لـ"الجديد" أنّها "رسالة إلى الخارج"، وقال "أنا ما بفزعوني القمصان السود"، وشخصيا لم أشاهده يستخدم سلاحه في الداخل".

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