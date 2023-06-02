سعر صرف الدولار يرتفع.. كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93900 و94200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 93700 و93900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.