​هل سيسحب موظفو القطاع العام رواتبهم على هذا السعر من صيرفة؟

نفت مصادر معنية لـ"لبنان 24"، ما يتمّ تداوله بأنّ موظفي القطاع العام سيسحبون رواتبهم على سعر صيرفة 60 ألف ليرة.

وأكّدت المصادر أنّه حتى الان لم يصدر أيّ شيء رسميّ، والخبر المتداول غير دقيق، وفي حال حصل أيّ تغيير سيُعلن عنه فوراً.