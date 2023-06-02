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لبنان

فضيحة مدوية.. قام بذبح أبقار مريضة ونافقة وباعها إلى أصحاب الملاحم!

Lebanon 24
02-06-2023 | 10:44
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

      في إطار العمل المسّتمر التي تقوم بها قوى الامن الداخلي لمتابعة ملف الأمن الغذائي، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، عن إقدام شخص مجهول الهويّة على شراء كمية من البقر المريض والنافق، ليقوم بعدها بذبحها وبيعها لأصحاب الملاحم، الأمر الذي يشكل خطراً على صحّة المواطن.
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      بعد المتابعة والتحرّيّات المكثّفة التي قامت بها عناصر هذه المفرزة، توصّلت إلى تحديد هويّة الفاعل، ويدعى:

 س. ح. (من مواليد عام ١٩٨٤، سوري)
    بتاريخ 29-05-2023 وفي محلّة الهوة - قضاء زغرتا، وبعد عملية رصد دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات المفرزة أمام مسلخٍ غير ظاهر -كونه في داخل مزرعة- وغير مطابق للمواصفات الصحيّة، وضبطت "بيك أب" غير قانوني عائد له نوع "تويوتا داينا" لون أبيض وأحمر، على متنه بقرة نافقة مغطّاة بشادر، كان بصدد بيعها في الأسواق.

نتيجة الكشف على المسلّخ من قبل طبيب قضاء زغرتا / ممثل وزارة الصحة تبيّن عدم مطابقته لأدنى شروط الصّحة العامّة.

سيتم ختم المزرعة بالشّمع الأحمر بعد إخلاء المواشي الموجودة بداخلها، كما أودع الموقوف و"البيك أب" فصيلة زغرتا لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
 
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