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لبنان

خبر جديد بشأن "سنترالات أوجيرو".. إليكم ما أعلنه كريدية

Lebanon 24
02-06-2023 | 11:17
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أعلن مدير عام "هيئة أوجيرو" عماد كريدية عبر حسابه عاى "تويتر" انه "بعد الانفراج النسبي في موضوع الاعتمادات الهيئة، بدء تزويد السنترالات بمادة الفيول. ستقوم الفرق الفنية باعادة تشغيل المراكز المتوقفة عن العمل تباعاً".
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اوجيرو

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