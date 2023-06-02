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لبنان

بعد حصولهم على الترقية.. سليم يبارك للضباط

Lebanon 24
02-06-2023 | 12:29
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غرد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم عبر "تويتر"، قائلا: "مبروك للضباط ترقياتهم المستحقة من سنين. قدّرهم الله على المزيد من الجهد والتضحيات ليبقى الجيش ويبقى لبنان".
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