نائب تغييريّ: آخر همي الناس!

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نُقل عن احد النواب التغييريين قوله خلال جلسة خاصة : "آخر همي الناس".وفي التفاصيل، خلال نقاش دار بينه وبين عدد من المواطنين، طُرح عليه السؤال حول امكانية دعمه الخيار الرئاسي لـ "القوات اللبنانية" والتيار الوطنيّ الحرّ" وسواهما من الاحزاب، فأجاب مؤكدا انه سيسير في الخيار المطروح في حال وصوله الى مرحلة من الجدية.وعندما سأله أحد المواطنين عن توجهات الناس التي انتخبته الرافضة لأي خيار تتبناه الاحزاب التقليدية، أجاب قائلا : " لا اظن ان الدورات الانتخابية المقبلة ستعيدني الى سدة البرلمان لذلك سأقوم بخياراتي وآخر همي الناس".