Advertisement

لبنان

بيان جديد للقاضية عون.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
02-06-2023 | 12:57
A-
A+
Doc-P-1073547-638213328092633355.jpg
Doc-P-1073547-638213328092633355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أن "مسلسل استهداف القضاة الاوادم مستمر. القضاة الذين يستبسلون في الدفاع عن المواطن من الذل والهوان الذي الحقه به النظام الفاسد. وبالمناسية ها هو احدهم وكيل المدعى عليها هدى سلوم ينبري ليعتبر، انه وباخلاء سبيل موكلته، قد لقن درسا للقاضية نازك الخطيب، القاضية الشريفة التي بذلت جهدا غير مسبوق لتفكيك مافيا النافعة". 
Advertisement
 
 
وقالت في بيان: "لا يا حضرة المحامي الوكيل لن يمر هذا الكلام. نازك الخطيب من انزه القضاة، عملت وفق ضميرها بالاستناد الى كل ما لديها من معطيات في الملف توجب التوقيف، مع العلم ان اخلاء سبيل هدى سلوم حصل بالاكثرية وبالاستناد الى سبب شكلي لا علاقة له بالأدلة الثابتة في الملف والتي تبرر التوقيف. هنا لا بد من توجيه تحية تقدير واحترام الى القاضية انييس معتوق التي خالفت  قرار اخلاء السبيل والتي تميزت دائما بامانتها لقسمها وبمواجهتها لكل الضغوط دون ان تضعف". 
 
وختمت: "شكرا نازك الخطيب وشكرا انييس معتوق. لن ينال من شفافيتكم وصدقكم اي كلام رخيص. ستشمخون دائما رافعي الرأس مدافعين عن الحق والعدالة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2023-06-02
17:30 | 2023-06-02
17:01 | 2023-06-02
16:40 | 2023-06-02
16:29 | 2023-06-02
15:05 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website