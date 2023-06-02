جمعيات تؤجَّر لسوريين.. هذا ما كشفه حجار

أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار الى أنه "لم تصلني بعد دعوة للمشاركة في مؤتمر النازحين السوريين في بروكسل رغم انني المعني بالملف".





ولفت حجار في حديث لـ"mtv" الى أن "جمعيات بعلم وخبر لبناني تؤجَّر لسوريين وتعمل في مخيمات النزوح السوري".

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