لبنان سيشارك في مؤتمر النزوح السوري.. هذا ما كشفته أوساط حكومية

أفادت أوساط حكومية معنية لقناة الـ"mtv" بأن "أعضاء الوفد المشارك بمؤتمر النزوح السوري لم يحدّدوا بعد".





ولفتت الى أن الوفد سيكون برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيلقي كلمة لبنان.

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