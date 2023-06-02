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لبنان

لبنان سيشارك في مؤتمر النزوح السوري.. هذا ما كشفته أوساط حكومية

Lebanon 24
02-06-2023 | 13:14
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أفادت أوساط حكومية معنية لقناة الـ"mtv" بأن "أعضاء الوفد المشارك بمؤتمر النزوح السوري لم يحدّدوا بعد".


ولفتت الى أن الوفد سيكون برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيلقي كلمة لبنان.
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