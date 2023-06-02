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لبنان

ترشيح أزعور .. هذه أجدد المعطيات

Lebanon 24
02-06-2023 | 13:29
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أفادت معلومات لـ"mtv" بأن اجتماعاً مسائيًا سيعقد بين المعارضة والتيار الوطني الحر من دون "الاشتراكي" للبحث في ترشيح جهاد أزعور الى رئاسة الجمهورية، والمعلومات تشير الى احتمال التوجّه الى إصدار بيانات متفرقة بدعم أزعور.
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هذا وقالت معلومات الـ"lbc" إن اعلان ترشيح أزعور متوقع في خلال 48 ساقة، لافتة الى وجهتي نظر، الاولى تقضي باعلان الاتفاق من دون الاعلان عن الاسم أما الثانية فتقضي بإعلان الاتفاق والاسم معاً.

كما أشارت الـ"Lbc" الى وجود توجه لدى قوى المعارضة ليكون هذا الاعلان من لدى النائب ميشال معوض باعتبار أنه كان مرشحها للرئاسة.
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