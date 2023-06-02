Advertisement

لبنان

قضية المخطوف السعودي.. تفاصيل جديدة وخطوة متقدمة للجيش

Lebanon 24
02-06-2023 | 13:38
A-
A+
Doc-P-1073556-638213358158374317.jpeg
Doc-P-1073556-638213358158374317.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان أنه "بتاريخ 2/ 6/ 2023، في إطار استكمال ملاحقة المتورطين في قضية خطف السعودي مشاري تركي المطيري بتاريخ 28/ 5/ 2023 وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة، تمكنت مجموعة خاصة من مديرية المخابرات من توقيف المطلوب (ج.ج.) في منطقة البقاع، وهو المسؤول عن التخطيط لعملية الخطف وإدارتها، وكان قد أدى دوراً أساسياً فيها عبر تأمين مخبأ وأسلحة حربية وأقنعة وسيارة مسروقة، وتوجيه أفراد العصابة ميدانياً".
Advertisement
 
 
وتابع البيان: "تزامناً مع التوقيف السابق، نفذت المديرية كميناً محكماً في بلدة الدبية- الشوف ونجحت في توقيف المواطن (ع.ح.) وهو أحد أفراد العصابة المسلحة الذين لاحقوا المخطوف وأجبروه على التوقف واقتادوه إلى البقاع".
 
وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2023-06-02
17:30 | 2023-06-02
17:01 | 2023-06-02
16:40 | 2023-06-02
16:29 | 2023-06-02
15:05 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website