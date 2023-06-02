الخليل وقّع مراسيم ترقيات ضباط هذه الدورات

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، مراسيم ترقيات الضباط من رتبة عقيد الى رتبة عميد من دورات ١٩٩٤ و١٩٩٥ و١٩٩٦ ومن كافة الرتب التي استحقت من ١-١-.٢٠٢٣ و ١-٧-٢٠٢٣.

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