بعد ارتفاعه عصراً.. هكذا أقفل دولار السوق الموازية

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93800 و94000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.





وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 93900 و94200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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