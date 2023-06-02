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لبنان

بعد ارتفاعه عصراً.. هكذا أقفل دولار السوق الموازية

Lebanon 24
02-06-2023 | 14:07
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93800 و94000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

 
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 93900 و94200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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