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لبنان
نائب في كتلة وسطية يكشف معلومات جديدة حول توجّهات رئاسية
Lebanon 24
02-06-2023
|
14:35
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أشار عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب نبيل بدر الى اننا "كحالة سنية وسطية لا يمكننا تسفيه التوافق المسيحي- المسيحي من جهة، كما لا يمكننا ان نطعن الثنائي الشيعي بخياره لرئاسة الجمهورية، لذا علينا ان نفتح الباب على اسم مرشح ثالث قد يكون خيار المبادرة العربية المقبلة، لنعود ونقرّب وجهات النظر".
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ولفت بدر في حديثه الى قناة "الجديد" الى ان "البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عندما توجّه الى باريس حمل لائحة تضمّ أسماء عدة، ومن المؤكد أن هناك من هذه الأسماء في المبادرة العربية، فهناك قائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب نعمة افرام والوزير السابق زياد بارود وأحد هذه الأسماء سيصبح رئيسا للجمهورية".
وفي حال دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، أكد بدر أنه "سيكون لنا موقف واضح من انتخاب كلّ من الوزير السابق سليمان فرنجية أو جهاد أزعور وسننتظر حتى لقاء الجمعة القادم حيث سنعلن عن الكتلة الجديدة ومن ثم سيكون هناك متحدث باسمها يعلن عن اسم من نرشح للرئاسة".
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