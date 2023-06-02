Advertisement

لبنان

نائب في كتلة وسطية يكشف معلومات جديدة حول توجّهات رئاسية

Lebanon 24
02-06-2023 | 14:35
A-
A+
Doc-P-1073563-638213391508742054.jpg
Doc-P-1073563-638213391508742054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب نبيل بدر الى اننا "كحالة سنية وسطية لا يمكننا تسفيه التوافق المسيحي- المسيحي من جهة، كما لا يمكننا ان نطعن الثنائي الشيعي بخياره لرئاسة الجمهورية، لذا علينا ان نفتح الباب على اسم مرشح ثالث قد يكون خيار المبادرة العربية المقبلة، لنعود ونقرّب وجهات النظر".
Advertisement


ولفت بدر في حديثه الى قناة "الجديد" الى ان "البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عندما توجّه الى باريس حمل لائحة تضمّ أسماء عدة، ومن المؤكد أن هناك من هذه الأسماء في المبادرة العربية، فهناك قائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب نعمة افرام والوزير السابق زياد بارود وأحد هذه الأسماء سيصبح رئيسا للجمهورية".


وفي حال دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، أكد بدر أنه "سيكون لنا موقف واضح من انتخاب كلّ من الوزير السابق سليمان فرنجية أو جهاد أزعور وسننتظر حتى لقاء الجمعة القادم حيث سنعلن عن الكتلة الجديدة ومن ثم سيكون هناك متحدث باسمها يعلن عن اسم من نرشح للرئاسة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2023-06-02
17:30 | 2023-06-02
17:01 | 2023-06-02
16:40 | 2023-06-02
16:29 | 2023-06-02
15:05 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website