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لبنان

بيان جديد للجيش: هذا ما حصل أثناء توقيف متورط في خطف السعودي

Lebanon 24
02-06-2023 | 16:29
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أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان: "إلحاقاً بالبيان السابق المتعلق بتوقيف المطلوبَين (ج.ج.) و(ع. ح.) المتورطَين في قضية خطف السعودي مشاري تركي المطيري: أثناء عملية توقيف المطلوب (ج.ج.) من قبل وحدة خاصة تابعة لمديرية المخابرات، حصل تبادل لإطلاق النار بين الوحدة وأفراد العصابة الخاطفة فيما صودف مرور أحد المواطنين في المكان فأصيب بطلق ناري، وقد عملت قوة من الجيش على نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة".
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