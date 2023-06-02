بحث عن معلومات

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Lebanon 24
02-06-2023 | 17:01
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تسعى شخصية مقرَّبة إلى الحصول على معلومات عن لقاء الإليزيه مع مرجعية روحية لبنانية، وحقيقة ما دار حوله بشأن شخصية مرشحة بقوة للرئاسة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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