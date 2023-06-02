بحث عن معلومات

تسعى شخصية مقرَّبة إلى الحصول على معلومات عن لقاء الإليزيه مع مرجعية روحية لبنانية، وحقيقة ما دار حوله بشأن شخصية مرشحة بقوة للرئاسة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement