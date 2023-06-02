تصرّفات فاقمت الأزمة

فاقمت التصرفات الأخيرة لرئيس تكتل نيابي من الأزمة مع رئيس تيار طامح للرئاسة، الأمر الذي يمنعه من القيام بأي خطوة تجاهه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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