هذه هي خيارات برّي للرد على "محاصريه"؟

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كتب ابراهيم بيرم في "النهار": وفق تشخيص المحيطين برئيس مجلس النواب نبيه بري فان الخصوم ظنوا انهم قد انطلقوا في رحلة تصفية الحساب الطويلة مع رئيس المجلس، خصوصا انه في نظرهم قد بكّر في قيادة عملية المواجهة الشرسة معهم من خلال تسمية زعيم "تيار المردة" سليمان فرنجية مرشحا ثابتا استهلالا، لينطلق بعدها وبخطى ثابتة في رحلة تسويق لهذا الترشيح عبر اطلالات تزيل العقبات من امام بلوغه قصر بعبدا، الى درجة ان ثمة مَن انبرى في المعارضة الى ان يعطي بري لقب "مدير العلاقات العامة في حملة فرنجية الرئاسية"، وقد استتبع هذا الامر لاحقا باتهامهم بالعجز عن تجاوز صراعاتهم ويتحداهم في ان يسمّوا مرشحا واحدا.ويضع هؤلاء في صلب حساباتهم ان تطول تلك الحملة وان تأخذ خطا تصعيديا في قابل الايام بقصد استكمال حلقات الحصار والتضييق على بري وخياراته وحصره تماما في زاوية تهمة "التعطيل والعرقلة" توطئة لتحميله تبعات هذا الامر على كل المستوياتلكن مصادر عين التينة تؤكد ان الرئيس بري ليس بغافل عما يعملون ويحضّرون، وهو يتعامل مع هذه "الحملة" على انها حملة تهويل ليس إلا. واكثر من ذلك، تبين تلك المصادر ان بري كان على بيّنة مسبقة ببلوغ الامر هذا المستوى من التصعيد ومن ملء الفراغ بالقنابل الدخانية المصحوبة بالضجيج والضوضاء، وهو لذا أعد العدة اللازمة لاستيعاب مفاعيل هذه الهجمة ومن ثم الشروع بالتحضير لردود يعتبر انها مفحمة وتقدم برهانا عمليا على انه لم يفقد بعد زمام المبادرة خلافا لما يشيعون، بل انه ما انفك يمتلك خيوط التحكم والسيطرة بمسار اللعبة وهو ليس من النوع الذي يفاجأ. وبناء عليه، سارع بري الى الرد من خلال دحض التهمة المساقة اليه وهي قفله ابواب المجلس، معلنا ان هذه الابواب مشرّعة على مصاريعها ولكن ليس على اساس تكرار تجربة الجلسات الـ 11 المُرة واستنساخ نهاياتها التي يعلم الجميع انها رفعت منسوب الاحتقان الداخلي واظهرت حجم الانقسامات العاصفة في المجلس. ويكرر بري على لسان تلك المصادر انه "لن يكفّ عن القول انه على اتم الاستعداد لتوجيه الدعوة لتحديد موعد لعقد جلسة انتخاب حال تيقّنه من وجود مرشحَين جديين على الاقل لدخول السباق الى قصر بعبدا.واستطرادا، يرى الرئيس بري ان ما حصل خلال الايام القليلة الماضية، وتحديدا بعد الحراك السياسي المشهود، "يقدم برهانا اضافيا على انه ليس امامنا اي مرشح موحد ونهائي للمعارضة"، فلا "التيار الوطني الحر" وتكتله النيابي (لبنان القوي) قد قال بصريح العبارة إن الوزير السابق جهاد ازعور هو مرشحه الرسمي للرئاسة الاولى، خصوصا ان التكتل بعد اجتماعه الاستثنائي برئاسة الرئيس ميشال عون لم يصدر عنه ما يؤكد ان ازعور مرشح نهائي مستعد للاتفاق عليه مع آخرين، وجُلّ ما صدر عبارة عن بيان حمّال اوجه ومحاولة هروب الى الامام، فضلاً عن ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قد اكد انه ليس في وارد تسمية ازعور مرشحا باسمه وباسم قوى المعارضة ما لم يسمع بأذنه من باسيل تبنياً صريحاً ورسمياً لهذا الترشيح.وواقع الحال هذا، تضيف المصادر عينها، يؤكد التحليل القائل بان جعجع انما يلعب لعبة حشر باسيل المربك اصلا والمستغرق في حسابات تفصيلية، وهو لا يبدو مستعجلا.وفي كل الاحوال، تخلص تلك المصادر الى التاكيد ان عين التينة مهيأة ومستعدة لجبه كل الاحتمالات سواء كانت مناورات أو حملات ضغط وتهويل او رغبة في فتح صفحة حوار تفضي الى تسوية رئاسية تقي البلاد شر اطالة أمد الازمة وأشكال الانهيارات الناتجة عنه.