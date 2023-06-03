داخل سيارة "التاكسي"... اطلقوا النار عليه وسرقوه

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض مواطن سوري للسرقة في منطقة راسمسقا في الكورة.

وفي التفاصيل، اثناء وجوده في سيارة "التاكسي" قام عدد من المجهولين باطلاق النار عليه وسلبه، ما ادى الى اصابته في قدمه.

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وعلى الفور تم نقله الى احد مستشفيات المنطقة.