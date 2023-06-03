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لبنان

داخل سيارة "التاكسي"... اطلقوا النار عليه وسرقوه

Lebanon 24
03-06-2023 | 00:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض مواطن سوري للسرقة في منطقة راسمسقا في الكورة.
 
وفي التفاصيل، اثناء وجوده في سيارة "التاكسي" قام عدد من المجهولين باطلاق النار عليه وسلبه، ما ادى الى اصابته في قدمه.
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وعلى الفور تم نقله الى احد مستشفيات المنطقة.
 
 
 
 
 
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سرقة

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