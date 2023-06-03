لبنان في "مؤتمر التحالف الدولي" بالرياض وتحضيرات لانعقاد "اللقاء الخماسي" بقطر

تشير المعطيات الى تحرك عربي ودولي قيد البلورة لبحث مجمل الملف اللبناني. وفي هذا الاطار افادت معلومات ان الملف الرئاسي اللبناني سيطرح على هامش مؤتمر دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية في 7 حزيران الجاري. ويتقدم المشاركين وزيرا خارجية اميركا انتوني بلينكن وفرنسا كاترين كولونا وعدد من وزراء الخارجية بينهم سائر وزراء دول الخماسية أي السعودية ومصر وقطر.

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وبحسب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، فإن الزيارة ستكون مناسبة للتطرق الى الاولويات الفرنسية وتلك المشتركة، وقد يكون الملف اللبناني من ضمنها حكماً بعد القمة العربية في جدة قبل اكثر من اسبوعين.

كذلك افيد أن وزراء خارجية "اللقاء الخماسي"الذي يضم واشنطن والرياض وباريس والدوحة والقاهرة، سيجتمعون في الدوحة، وسيكون الملف اللبناني البند الابرز في الاجتماع.



ووفق مصادر نيابية لبنانية التقت السفير المصري ياسر علوي اخيرا" فان الجانب المصري يستطلع الاجواء ويتريث لحين اتضاح صورة الامور، وهو يواكب الامور ويتابع التحضير للقاء الخماسي الذي سيعقد في الدوحة اوائل حزيران الحالي"