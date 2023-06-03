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لبنان

تحضيرات لتصعيد ميداني ضد حزب الله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2023 | 01:45
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عُلِمِ أنّ أحزابا وناشطين "سياديين" يقومون بإتصالات واجتماعات مكثّفة تحضيراً لتصعيد ميداني، مع بداية الأسبوع المقبل، في الشارع، احتجاجاً على مناورة "حزب الله" العسكرية ورفضاً للهجة المستخدمة من قبل مرجعيات مقربة من "الحزب" في وجه البطريرك الماروني واستدعاء ناشطين إلى التحقيق في "تحري بيروت".
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