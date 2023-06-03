تحضيرات لتصعيد ميداني ضد حزب الله

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عُلِمِ أنّ أحزابا وناشطين "سياديين" يقومون بإتصالات واجتماعات مكثّفة تحضيراً لتصعيد ميداني، مع بداية الأسبوع المقبل، في الشارع، احتجاجاً على مناورة "حزب الله" العسكرية ورفضاً للهجة المستخدمة من قبل مرجعيات مقربة من "الحزب" في وجه البطريرك الماروني واستدعاء ناشطين إلى التحقيق في "تحري بيروت".