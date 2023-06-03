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لبنان

حملة تصاعدية على أزعور... ماذا تتضمن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2023 | 02:45
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لُوحظ أنّه مع تقدّم حظوظ الوزير السابق جهاد أزعور رئاسيّاً، بدأت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعيّ، وبعد الوجوه المحسوبة على فريق الثامن من آذار، وخصوصاً تلك التابعة لمناصرين ونواب سابقين من "التيّار الوطنيّ الحرّ"، تُروّج لحملة تهدف إلى تشويه صورة المرشّح التي تعمل "المعارضة" على تسميته بالتوافق مع النائب جبران باسيل، عبر اتّهامه بالفساد وبالتبعية لخطّ سياسيّ واقتصاديّ معيّن في البلاد.
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والهدف من هذه الحملة بحسب متابعين، هو حضّ بعض النواب الذين يُنادون بمكافحة الفساد والتغيير لعدم دعم أزعور، لإحراق إسمه.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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