"حزب الله" يعلّق.. ماذا قال عن مسألة زجّ اسمه في "حادثة العاقبية"؟

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واستغرب عفيف في حديث صحافي زجّ اسم حزب الله في قضية لم يتطرق اليها القرار الظني، مشيراً إلى أنّه "لا علاقة للحزب في الحادثة، ولا يوجد تعليق إن كان الفاعل ينتمي للحزب أم لا".وأضاف: "سبق أن قلنا إنّ الحادثة غير مقصودة وغير متعمدة، وهي حادثة عَرَضية بين الأهالي واليونيفيل ولم نكن طرفاً فيها. حزب الله تدخل وقتها من أجل تخفيف التوتر، ما أدى إلى تسليم أحد الأشخاص".وفي سياق حديثه، شدَّد عفيف على أنَّه كان الأَوْلى بالمصدر القضائي أن يكتفي بالقرار الظني.