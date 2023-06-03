Advertisement

لبنان

"حزب الله" يعلّق.. ماذا قال عن مسألة زجّ اسمه في "حادثة العاقبية"؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1073690-638213815434955168.jpg
Doc-P-1073690-638213815434955168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق مسؤول العلاقات الإعلاميّة في حزب الله محمد عفيف على تصريح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أشار إلى وجود منتمين لـ"حزب الله" في قضية مقتل جندي ايرلندي من قوات "اليونيفيل" في العاقبية.
Advertisement

واستغرب عفيف في حديث صحافي زجّ اسم حزب الله في قضية لم يتطرق اليها القرار الظني، مشيراً إلى أنّه "لا علاقة للحزب في الحادثة، ولا يوجد تعليق إن كان الفاعل ينتمي للحزب أم لا".

وأضاف: "سبق أن قلنا إنّ الحادثة غير مقصودة وغير متعمدة، وهي حادثة عَرَضية بين الأهالي واليونيفيل ولم نكن طرفاً فيها. حزب الله تدخل وقتها من أجل تخفيف التوتر، ما أدى إلى تسليم أحد الأشخاص".

وفي سياق حديثه، شدَّد عفيف على أنَّه كان الأَوْلى بالمصدر القضائي أن يكتفي بالقرار الظني.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-06-03
08:07 | 2023-06-03
07:57 | 2023-06-03
06:47 | 2023-06-03
06:37 | 2023-06-03
06:30 | 2023-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website